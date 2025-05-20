لبنان 2025.. على حافة الانهيار أم بداية التعافي؟

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في أيار 2025، يواجه تحديات اقتصادية هائلة نتيجة للأزمات المستمرة، بما في ذلك الانهيار المالي، الحرب المستمرة، والدمار الواسع للبنية التحتية. إليك نظرة شاملة على الوضع الاقتصادي الراهن:الوضع الاقتصادي الحالي. انكماش الناتج المحلي الإجمالي: بحسب تقرير اقتصادي تحليلي، توقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 5.7% في عام 2024، مما يرفع إجمالي الانخفاض منذ عام 2019 إلى أكثر من 38%.•التضخم: من المتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 15.2% في عام 2025..البطالة والفقر: تظل مستويات البطالة والفقر مرتفعة بشكل غير مسبوق، مع تأثيرات سلبية على الطبقات الوسطى والفقيرة.الإصلاحات الحكومية والضغوط الدولية.برنامج : تسعى إلى التفاوض مع صندوق للحصول على برنامج دعم مالي جديد، مع التركيز على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الديون.. الضغوط السياسية: تواجه الحكومة مقاومة شديدة من بعض الفصائل السياسية، مما يعقد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.المخاطر والتحديات. الاستقرار الأمني: تستمر التوترات الأمنية في التأثير سلبًا على الاقتصاد، مع مخاوف من تصعيد النزاع مع .. التهديدات الاقتصادية: تحذر من انكماش إضافي إذا استمرت الأعمال العدائية، مما سيؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة وزيادة الضغوط على .التوقعات المستقبلية. النمو المتوقع: يتوقع البنك الدولي نموًا طفيفًا في عام 2025، بشرط تنفيذ الإصلاحات واستقرار الوضع الأمني.. الاستثمار الدولي: تتوقف عودة الاستثمارات الأجنبية الثقة في المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.لبنان يقف عند اقتصادي حاسم. بينما توجد مؤشرات على إمكانية التعافي، فإن النجاح يعتمد بشكل كبير على تنفيذ الإصلاحات، استعادة الاستقرار الأمني، والحصول على المستمر.