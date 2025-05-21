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إقتصاد
بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب إيران.. أسعار النفط تصعد 1%
Lebanon 24
21-05-2025
|
00:52
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قفزت أسعار
النفط
بأكثر من 1% اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة "
سي إن
إن" أفاد بأن
إسرائيل
تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج
الرئيسي
للخام.
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وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر
تموز
86 سنتا أو 1.32% إلى 66.24 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45% مسجلة 62.93 دولار.
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