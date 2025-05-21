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إقتصاد

بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب إيران.. أسعار النفط تصعد 1%

Lebanon 24
21-05-2025 | 00:52
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قفزت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة "سي إن إن" أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام.
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وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 86 سنتا أو 1.32% إلى 66.24 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45% مسجلة 62.93 دولار.
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