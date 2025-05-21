بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب إيران.. أسعار النفط تصعد 1%

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قفزت أسعار بأكثر من 1% اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة " إن" أفاد بأن تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج للخام.وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر 86 سنتا أو 1.32% إلى 66.24 دولار للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45% مسجلة 62.93 دولار.