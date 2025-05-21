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إقتصاد
رئيس "إنفيديا": فشل القيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين
Lebanon 24
21-05-2025
|
01:19
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أعلن الرئيس التنفيذي
لشركة "إنفيديا"، جينسن
هوانغ
، اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها
واشنطن
على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى
الصين
"فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
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وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها".
وأضاف: "أعتقد،
بشكل عام
، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة".
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