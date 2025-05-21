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إقتصاد

رئيس "إنفيديا": فشل القيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:19
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
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وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها".

وأضاف: "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة".
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