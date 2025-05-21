رئيس "إنفيديا": فشل القيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين

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لشركة "إنفيديا"، جينسن ، اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها".وأضاف: "أعتقد، ، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة".