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إقتصاد

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:32
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كشف تقرير "StartupBlink" العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازا جديدا بتصدرها المرتبة الأولى عالميا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها "دولة العام 2025" وفق نتائج التقرير الذي أعلن يوم الثلاثاء.
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ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خارطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميا، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة.

وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميا في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانيًا في تقنيات التمويل، وفق وكالة الأنباء السعودية –"واس".
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