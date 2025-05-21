قدرت سلسلة متاجر "ماركس أند " كلفة الأضرار الناجمة عن هجوم إلكتروني تتعرض له منذ أسابيع، بحوالى 300 مليون جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 402.2 مليون دولار.

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وتوقعت الشركة أنّ "تتواصل الاضطرابات المرتبطة بهذا الهجوم الذي اضطرها لتعليق المبيعات عبر ". (سكاي نيوز)