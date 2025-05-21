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إقتصاد

خسائر كبيرة لـ"ماركس أند سبنسر"... كم بلغت؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:20
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قدرت سلسلة متاجر "ماركس أند سبنسر" البريطانية كلفة الأضرار الناجمة عن هجوم إلكتروني تتعرض له منذ أسابيع، بحوالى 300 مليون جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 402.2 مليون دولار.
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وتوقعت الشركة أنّ "تتواصل الاضطرابات المرتبطة بهذا الهجوم الذي اضطرها لتعليق المبيعات عبر الانترنت". (سكاي نيوز)
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