الهند اشترت 1.98 مليون برميل نفط من روسيا

ذكرت وكالة " نيوز"، أن قامت بشراء 1.98 مليون برميل نفط يوميا من حتى الآن هذا الشهر، وفقا لمنصة "كبلير" للتحليلات.

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وتقترب الواردات النفطية الروسية للهند من الوصول لأعلى مستوى منذ 10 أشهر في أيار الجاري، حيث يتم نقل المزيد من الخام من الموانئ الشرقية في ظل إعادة بناء سلاسل الإمداد بعد الأميركية. (سكاي نيوز)