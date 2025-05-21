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إقتصاد

الهند اشترت 1.98 مليون برميل نفط من روسيا

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:38
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ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز"، أن الهند قامت بشراء 1.98 مليون برميل نفط يوميا من روسيا حتى الآن هذا الشهر، وفقا لمنصة "كبلير" للتحليلات.
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وتقترب الواردات النفطية الروسية للهند من الوصول لأعلى مستوى منذ 10 أشهر في أيار الجاري، حيث يتم نقل المزيد من النفط الخام من الموانئ الشرقية في ظل إعادة بناء سلاسل الإمداد بعد العقوبات الأميركية. (سكاي نيوز)
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