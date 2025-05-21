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إقتصاد
تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطات نووية جديدة
Lebanon 24
21-05-2025
|
12:30
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صرح
وزير الطاقة
التركي
ألب أرسلان بيرقدار
بأن بلاده تجري مفاوضات مع عدة دول، بما في ذلك
روسيا
، حول مشاريع بناء محطة ثانية وثالثة للطاقة النووية.
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ونقلت صحيفة "صباح"
التركية
عن الوزير قوله: "أبدت روسيا وكوريا الجنوبية والصين اهتماما بهذه المشاريع، وإلى جانبها، هناك شركات أخرى، مثل شركة
كاندو
الكندية وسنختار الخيار الأنسب لتركيا".
وكان الوزير التركي قد أفاد في وقت سابق بأن القرار النهائي بشأن بناء محطات الطاقة النووية في مقاطعة سينوب على
البحر الأسود
وفي تراقيا سيتم اتخاذه في الأشهر المقبلة.
وتعد محطة "أكويو" للطاقة النووية أول محطة طاقة نووية تبنى في
تركيا
، وتنفذ المشروع
الشركة الروسية
"روساتوم"، ويشمل المشروع 4 وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER من الجيل الثالث+، من تصميم روسي، وتبلغ قدرة كل وحدة 1200 ميغاواط.
(روسيا اليوم)
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