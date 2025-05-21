Advertisement

إقتصاد

تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطات نووية جديدة

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:30
A-
A+

Doc-P-1363916-638834510863876378.jpg
Doc-P-1363916-638834510863876378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار بأن بلاده تجري مفاوضات مع عدة دول، بما في ذلك روسيا، حول مشاريع بناء محطة ثانية وثالثة للطاقة النووية.
Advertisement

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن الوزير قوله: "أبدت روسيا وكوريا الجنوبية والصين اهتماما بهذه المشاريع، وإلى جانبها، هناك شركات أخرى، مثل شركة كاندو الكندية وسنختار الخيار الأنسب لتركيا".

وكان الوزير التركي قد أفاد في وقت سابق بأن القرار النهائي بشأن بناء محطات الطاقة النووية في مقاطعة سينوب على البحر الأسود وفي تراقيا سيتم اتخاذه في الأشهر المقبلة.

وتعد محطة "أكويو" للطاقة النووية أول محطة طاقة نووية تبنى في تركيا، وتنفذ المشروع الشركة الروسية "روساتوم"، ويشمل المشروع 4 وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER من الجيل الثالث+، من تصميم روسي، وتبلغ قدرة كل وحدة 1200 ميغاواط.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الصين تكشف خططها لبناء محطة نووية على القمر
lebanon 24
22/05/2025 02:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تدشن مرحلة جديدة لبناء الغواصات النووية
lebanon 24
22/05/2025 02:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: يبدو أن أميركا تتفاوض وفق تفاعل بناء
lebanon 24
22/05/2025 02:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنصنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقودنا النووي
lebanon 24
22/05/2025 02:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-05-21
15:00 | 2025-05-21
12:59 | 2025-05-21
10:09 | 2025-05-21
09:08 | 2025-05-21
09:00 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24