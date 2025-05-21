تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطات نووية جديدة

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صرح بأن بلاده تجري مفاوضات مع عدة دول، بما في ذلك ، حول مشاريع بناء محطة ثانية وثالثة للطاقة النووية.ونقلت صحيفة "صباح" عن الوزير قوله: "أبدت روسيا وكوريا الجنوبية والصين اهتماما بهذه المشاريع، وإلى جانبها، هناك شركات أخرى، مثل شركة الكندية وسنختار الخيار الأنسب لتركيا".وكان الوزير التركي قد أفاد في وقت سابق بأن القرار النهائي بشأن بناء محطات الطاقة النووية في مقاطعة سينوب على وفي تراقيا سيتم اتخاذه في الأشهر المقبلة.وتعد محطة "أكويو" للطاقة النووية أول محطة طاقة نووية تبنى في ، وتنفذ المشروع "روساتوم"، ويشمل المشروع 4 وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER من الجيل الثالث+، من تصميم روسي، وتبلغ قدرة كل وحدة 1200 ميغاواط.