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إقتصاد
البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار
Lebanon 24
21-05-2025
|
23:00
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وافق
البنك الأفريقي للتنمية
على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية.
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وجاءت الموافقة خلال اجتماع
مجلس إدارة البنك
في 14 أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم
الحوكمة
والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026.
ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد.
كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. (الجزيرة)
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