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إقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:11
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ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الخميس الثاني والعشرين من مايو أيار، وسط متابعة آخر المستجدات بشأن ملف إيران، والزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية.
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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.1% إلى 64.97 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 61.68 دولار للبرميل.

ووفقاً لما كشفت عنه إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، ارتفعت مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. (cnbc)
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