ارتفاع في أسعار الذهب.. ماذا عن المعادن النفيسة؟

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يتجه خلال تعاملات الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا. (سكاي نيوز)