البيتكوين عند قمة جديدة.. هذه آخر أسعار العملات الرقمية

Advertisement

سجلت أسواق العملات المشفرة، اليوم الجمعة 23 أيار 2025، انتعاشة جماعية، شملت استمرار الصعود القياسي لعملة بيتكوين.وسجلت عملة "بتكوين" قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 111 ألف دولار، وسط موجة من التفاؤل المتصاعد بين المستثمرين حيال مستقبل العملات المشفرة، في ظل تنامي الطلب المؤسسي، والدعم العلني من .وتزامن هذا الارتفاع مع إقامة مأدبة عشاء خاصة في نادي المملوك له قرب العاصمة ، جمع خلالها كبار مالكي عملته الرقمية الرمزية "$Trump".وعبر عن موقفه من العملات الرقمية عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه مساء الخميس، " تتصدر مجال العملات المشفرة وبيتكوين، وسنواصل السير في هذا الاتجاه!".ويعزز هذا التفاؤل التقدم الذي أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في ، مما رفع الآمال بإقرار إطار تنظيمي أوضح لشركات الأصول المشفرة، في ظل ، الذي أعلن تأييده العلني لهذا القطاع.كما ساهم الطلب المتزايد من شركة "ستراتيجي"، التابعة لرجل الأعمال ، والتي جمعت ما يفوق 60 مليار دولار من عملة "بيتكوين"، إلى جانب مستثمرين كبار آخرين يحتفظون بكميات ضخمة من العملات المشفرة، في دفع الأسعار إلى هذا المستوى القياسي.شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة هبوطا طفيفا بنسبة 0.53% مع وصولها لسعر قياسي 111,162 ألف دولار.وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.21 تريليون دولار.وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 66.85 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 6.84% إلى قيمتها.صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.27% اليوم إلى 2.715 دولار.وارتفع سعر عملة بينانس Binance coin BNB بنسبة 0.51% عند 688 دولارا.وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.40% ليبلغ 0.8311 دولار.وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.13% ليسجل 2.4691 دولار.وارتفع سعر عملة DOGE بنسبة 3.94% ليصل إلى 0.250630 دولار. (العين الاخبارية)