جابر يوقّع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع مياه بيروت الكبرى

يوقّع عند الاولى ظهر اليوم، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي ، في حضور والمياه ، اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى ، وذلك في - . (الوكالة الوطنية)

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