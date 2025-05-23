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إقتصاد
جابر يوقّع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع مياه بيروت الكبرى
Lebanon 24
23-05-2025
|
05:05
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يوقّع
وزير المالية
ياسين جابر
عند الاولى
من بعد
ظهر اليوم، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي
jean christophe carret
، في حضور
وزير الطاقة
والمياه
جو صدي
، اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى ، وذلك في
مبنى وزارة المالية
-
وسط بيروت
. (الوكالة الوطنية)
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