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إقتصاد

جابر يوقّع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع مياه بيروت الكبرى

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:05
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يوقّع وزير المالية ياسين جابر عند الاولى من بعد ظهر اليوم،  مع المدير الاقليمي للبنك الدولي jean christophe carret، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي،  اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى ، وذلك في مبنى وزارة المالية - وسط بيروت. (الوكالة الوطنية)
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