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إقتصاد

بعد تحقيقها أرباحًا سنوية قياسية... شركة ترفع رواتب مديريها إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:04
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رفعت شركة نومورا اليابانية للخدمات المالية رواتب كبار مديريها التنفيذيين إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعةً بتحقيق أرباح سنوية قياسية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز يوم الجمعة.
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ووفقًا لإشعار خاص بالاجتماع السنوي المرتقب لحملة الأسهم الشهر المقبل، بلغت الرواتب التي حصل عليها أكبر سبعة مديرين تنفيذيين في الشركة خلال السنة المالية المنتهية في آذار الماضي نحو 4.6 مليار ين (أي ما يعادل 32 مليون دولار)، مسجلةً زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت رواتب المديرين التنفيذيين في الشركة بنسبة 18% في المتوسط.

وجاءت هذه المكافآت القياسية بالتزامن مع تسجيل نومورا أرباحًا غير مسبوقة بلغت 341 مليار ين، مستفيدةً من انتعاش الاستثمارات في قطاع التجزئة الياباني، وسط تنامي اهتمام المستثمرين مع عودة التضخم في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي.
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