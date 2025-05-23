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إقتصاد

تهديد ترامب برسوم مرتفعة يهز الأسواق... الأسهم الأوروبية تتراجع بقوة

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:25
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تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد في تعاملات اليوم الجمعة، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، على خلفية تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين.
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وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.92% إلى 8659.21 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.41% إلى 23421.49 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.71% إلى 7651.29 نقطة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره.

وقال الرئيس الأميركي إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء" لذا اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة الأوروبية اعتبارا من الأول من حزيران 2025.
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