تهديد ترامب برسوم مرتفعة يهز الأسواق... الأسهم الأوروبية تتراجع بقوة

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وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت ، انخفض مؤشر "فوتسي" بنسبة 0.92% إلى 8659.21 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.41% إلى 23421.49 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.71% إلى 7651.29 نقطة.وهدد الرئيس الأميركي اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره.الأميركي إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء" لذا اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة الأوروبية اعتبارا من الأول من حزيران 2025.