لمواجهة الرسوم الجمركية... الشركات تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي

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وأفادت عدة شركات تكنولوجية بأنها تستخدم هذه لتصوّر سلاسل الإمداد العالمية للشركات، بدءًا من المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات، وصولًا إلى أماكن شحن هذه السلع وذلك لفهم تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي . تلجأ الشركات إلى أدوات لمساعدتها في التعامل مع الاضطرابات الواقعية التي تشهدها التجارة العالمية.وأفادت عدة شركات تكنولوجية بأنها تستخدم هذه لتصوّر سلاسل الإمداد العالمية للشركات، بدءًا من المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات، وصولًا إلى أماكن شحن هذه السلع وذلك لفهم تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي .

وأعلنت شركة Salesforce أنها طوّرت وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في الواردات يمكنه "معالجة التغييرات بشكل فوري لكافة فئات المنتجات البالغ عددها 20,000 في نظام الأميركي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها"، وذلك لمساعدة الشركات على التكيّف مع التغيرات في أنظمة الرسوم الجمركية. (العربية)