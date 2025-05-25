مصر تعمل على ربط السكك الحديدية بمسارات التجارة الآسيوية الأوروبية

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قال وزير النقل المصري ، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على ربط البلاد بشبكة للسكك الحديدية تصل بين وأوروبا لكن جسرا مخططا له طويلة سيربط بشبه لم يتم الانتهاء منه بعد.وأضاف أن مصر تعمل على توسيع شبكة على سبعة محاور منفصلة. تشمل هذه المحاور ثلاثة خطوط عالية السرعة تربط ميناء السخنة على بالبحر المتوسط والإسكندرية في وأسوان في أقصى الجنوب.وبالمثل، تنفق والعراق مليارات الدولارات على خطوط السكك الحديدية بهدف الاستفادة من التجارة بين .