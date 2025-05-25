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إقتصاد
مصر تعمل على ربط السكك الحديدية بمسارات التجارة الآسيوية الأوروبية
Lebanon 24
25-05-2025
|
23:33
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قال وزير النقل المصري
كامل الوزير
، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على ربط البلاد بشبكة للسكك الحديدية تصل بين
آسيا
وأوروبا لكن جسرا مخططا له
منذ فترة
طويلة سيربط
السعودية
بشبه
جزيرة
سيناء المصرية
لم يتم الانتهاء منه بعد.
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وأضاف أن مصر تعمل على توسيع شبكة
السكك الحديدية
على سبعة محاور منفصلة. تشمل هذه المحاور ثلاثة خطوط عالية السرعة تربط ميناء السخنة على
البحر الأحمر
بالبحر المتوسط والإسكندرية في
الشمال
وأسوان في أقصى الجنوب.
وبالمثل، تنفق
إسرائيل
والعراق مليارات الدولارات على خطوط السكك الحديدية بهدف الاستفادة من التجارة بين
الشرق والغرب
.
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