السعودية تواصل تحضيراتها لاستضافة الدورة "21" من مؤتمر منظمة "يونيدو"

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تُواصل ، تحضيراتها المكثفة لاستضافة الحادية والعشرين من لمنظمة للتنمية الصناعية UNIDO، المقرر انعقادها في العاصمة خلال شهر نوفمبر 2025.وأطلقت الوزارة برنامجًا شاملًا للاستعداد لتنظيم الحدث، يشتمل على عدد من الاجتماعات التنسيقية، والزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلي المنظمة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف رفع مستوى التنسيق، وتعزيز تكامل الجهود والشراكة البناءة مع الـUNIDO لإنجاح المؤتمر.وذكرت الوزارة في بيان، أن فريقا متخصصا يُشرف على تنسيق ومتابعة كافة الجوانب الفنية والتنظيمية للمؤتمر؛ لضمان تنظيم حدث دولي يعكس مكانة في قطاع الصناعة العالمي، وأهمية المؤتمر الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء من حول العالم.