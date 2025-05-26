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إقتصاد
السعودية تواصل تحضيراتها لاستضافة الدورة "21" من مؤتمر منظمة "يونيدو"
Lebanon 24
26-05-2025
|
00:33
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تُواصل
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
، تحضيراتها المكثفة لاستضافة
الدورة
الحادية والعشرين من
المؤتمر العام
لمنظمة
الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية UNIDO، المقرر انعقادها في العاصمة
الرياض
خلال شهر نوفمبر 2025.
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وأطلقت الوزارة برنامجًا شاملًا للاستعداد لتنظيم الحدث، يشتمل على عدد من الاجتماعات التنسيقية، والزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلي المنظمة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف رفع مستوى التنسيق، وتعزيز تكامل الجهود والشراكة البناءة مع الـUNIDO لإنجاح المؤتمر.
وذكرت الوزارة في بيان، أن فريقا متخصصا يُشرف على تنسيق ومتابعة كافة الجوانب الفنية والتنظيمية للمؤتمر؛ لضمان تنظيم حدث دولي يعكس مكانة
المملكة
في قطاع الصناعة العالمي، وأهمية المؤتمر الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء من حول العالم.
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