أسعار النفط تصعد بعد تمديد ترامب المفاوضات التجارية مع أوروبا

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ارتفعت أسعار في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع ، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية محتملة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 34 سنتا بما يعادل 0.6% ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل.وقال محلل السوق لدى (آي.جي)، : "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأميركية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي المهلة".