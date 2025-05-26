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إقتصاد
أسعار النفط تصعد بعد تمديد ترامب المفاوضات التجارية مع أوروبا
Lebanon 24
26-05-2025
|
01:57
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ارتفعت أسعار
النفط
في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع
الاتحاد الأوروبي
، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية محتملة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 34 سنتا بما يعادل 0.6% ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل.
وقال محلل السوق لدى (آي.جي)،
توني سيكامور
: "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأميركية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي
ترامب
المهلة".
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