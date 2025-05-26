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إقتصاد

أسعار النفط تصعد بعد تمديد ترامب المفاوضات التجارية مع أوروبا

Lebanon 24
26-05-2025 | 01:57
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ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية محتملة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا بما يعادل 0.6% ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل.

وقال محلل السوق لدى (آي.جي)، توني سيكامور: "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأميركية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي ترامب المهلة".
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