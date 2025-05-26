هذا ما تخطّط له الصين اقتصاديا

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ورفع بنك الشعب الصيني نسبة الحد الأدنى للمعاملات التجارية المُقومة باليوان من 25% إلى 40%، ضمن أحدث تعديل على ما يُطلق عليها اسم عملية "التقييم الاحترازي الكلي" (Macro Prudential Assessment)، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة مسألة خاصة. وبينما لا تُعد هذه النسبة إلزامية، فإن البنوك التي لا تتمكن من تحقيقها تحصل على درجات أقل في المراجعة التنظيمية، ما يؤثر على توسع أنشطتها في .يؤكد الرفع الكبير عزم تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد يكون له تأثير ملحوظ على الطلب على العملة، في فترة تثير فيها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي مخاوف إزاء الأصول المقومة بالدولار دولياً.يأتي القرار في ظل المفاوضات بين والولايات المتحدة بعد أن سبب هزة عنيفة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى ما يصل إلى 145%، وبعد أن ردت بكين برفع الرسوم من جانبها، اتفق الطرفان في وقت سابق من هذا الشهر على هدنة لمدة 90 يوماً.