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إقتصاد
هذا ما تخطّط له الصين اقتصاديا
Lebanon 24
26-05-2025
|
09:39
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البنك المركزي الصيني
من البنوك الكبرى رفع حصة اليوان في تسهيلات التجارة العابرة للحدود، في أحدث تحرك من البنك لتعزيز استخدام العملة، بينما يواجه العالم وابل الرسوم الجمركية التي فرضتها
الولايات المتحدة
.
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ورفع بنك الشعب الصيني نسبة الحد الأدنى للمعاملات التجارية المُقومة باليوان من 25% إلى 40%، ضمن أحدث تعديل على ما يُطلق عليها اسم عملية "التقييم الاحترازي الكلي" (Macro Prudential Assessment)، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم
الكشف عن
هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة مسألة خاصة. وبينما لا تُعد هذه النسبة إلزامية، فإن البنوك التي لا تتمكن من تحقيقها تحصل على درجات أقل في المراجعة التنظيمية، ما يؤثر على توسع أنشطتها في
المستقبل
.
يؤكد الرفع الكبير عزم
بكين
تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد يكون له تأثير ملحوظ على الطلب على العملة، في فترة تثير فيها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
مخاوف إزاء
جاذبية
الأصول المقومة بالدولار دولياً.
يأتي القرار في ظل المفاوضات بين
الصين
والولايات المتحدة بعد أن سبب
ترمب
هزة عنيفة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى ما يصل إلى 145%، وبعد أن ردت بكين برفع الرسوم من جانبها، اتفق الطرفان في وقت سابق من هذا الشهر على هدنة لمدة 90 يوماً.
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