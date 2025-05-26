Advertisement

إقتصاد

هذا ما تخطّط له الصين اقتصاديا

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:39
A-
A+
Doc-P-1366159-638838744605625594.png
Doc-P-1366159-638838744605625594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلب البنك المركزي الصيني من البنوك الكبرى رفع حصة اليوان في تسهيلات التجارة العابرة للحدود، في أحدث تحرك من البنك لتعزيز استخدام العملة، بينما يواجه العالم وابل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
Advertisement

ورفع بنك الشعب الصيني نسبة الحد الأدنى للمعاملات التجارية المُقومة باليوان من 25% إلى 40%، ضمن أحدث تعديل على ما يُطلق عليها اسم عملية "التقييم الاحترازي الكلي" (Macro Prudential Assessment)، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة مسألة خاصة. وبينما لا تُعد هذه النسبة إلزامية، فإن البنوك التي لا تتمكن من تحقيقها تحصل على درجات أقل في المراجعة التنظيمية، ما يؤثر على توسع أنشطتها في المستقبل.

يؤكد الرفع الكبير عزم بكين تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد يكون له تأثير ملحوظ على الطلب على العملة، في فترة تثير فيها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف إزاء جاذبية الأصول المقومة بالدولار دولياً.

يأتي القرار في ظل المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن سبب ترمب هزة عنيفة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى ما يصل إلى 145%، وبعد أن ردت بكين برفع الرسوم من جانبها، اتفق الطرفان في وقت سابق من هذا الشهر على هدنة لمدة 90 يوماً.
مواضيع ذات صلة
تحقيق يكشف.. هذا ما تخطط له إسرائيل بشأن مستشفيات غزة
lebanon 24
26/05/2025 18:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "سفاري".. هذا ما تخطط له "آبل"
lebanon 24
26/05/2025 18:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل في غزة.. خبيرٌ يكشف
lebanon 24
26/05/2025 18:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة صينية تخطط للاستثمار بقطاع النقل في سوريا
lebanon 24
26/05/2025 18:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:01 | 2025-05-26
10:18 | 2025-05-26
09:51 | 2025-05-26
09:29 | 2025-05-26
07:33 | 2025-05-26
07:32 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24