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إقتصاد

99 بالمئة من ذهب الأرض يأتي من هذا المكان!

Lebanon 24
26-05-2025 | 16:00
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كشفت دراسة حديثة أجراها قسم الكيمياء الجيولوجية في جامعة غوتنغن الألمانية، أن ما نسبته 99% من الذهب الموجود على كوكب الأرض مخزن في لبّها، حيث يتسرب ببطء شديد إلى السطح، ما يزيد من احتمال اكتشاف كميات جديدة مستقبلاً.
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وأوضح الباحثون أن نواة الأرض المعدنية الغنية بالذهب والمعادن النفيسة ليست معزولة كما كان يُعتقد، بل إن هذه العناصر تنتقل من اللب عبر طبقة الوشاح إلى الصخور البركانية التي تندفع نحو السطح، كما في الجزر المحيطية مثل هاواي.
 
 
وأكد الدكتور نيلز ميسلينج أن هذه النتائج تثبت فعلياً تسرب الذهب من النواة، في حين أشار البروفيسور ماتياس ويلبولد إلى أن هذه العملية تؤكد تفاعل طبقات الأرض الداخلية، خلافاً للفكرة السائدة سابقاً.

ورغم الأمل الذي تمنحه هذه النتائج، فإن العلماء أوضحوا أن عملية الصعود بطيئة جداً، وأن الوصول إلى لبّ الأرض على عمق 2900 كيلومتر يبقى مستحيلاً. لذا، فإن الجزء الأكبر من الذهب الذي نستخدمه اليوم يعود أصله إلى نيازك اصطدمت بالأرض عبر التاريخ، بينما تسهم كميات صغيرة جداً من لب الأرض حالياً في تغذية مواردنا من هذا المعدن الثمين، إلى جانب عناصر أخرى مثل البلاديوم والروديوم والبلاتين. (سكاي نيوز)
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