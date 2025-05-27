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إقتصاد
تراجع أسعار النفط وسط ترقب قرار "أوبك+" هذا الأسبوع
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:48
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تراجعت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.19% إلى 64.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.24% إلى 61.38 دولار للبرميل.
وقال المحلل لدى بنك إيه.إن.زد، دانييل
هاينز
: "شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار النفط الخام مع مراقبة السوق توقعات زيادة إنتاج
أوبك
"، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
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