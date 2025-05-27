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إقتصاد

أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل ضعف الدولار

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:02
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حوم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
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استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسواق في الولايات المتحدة ولندن مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة.

انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% إلى 3339.80 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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