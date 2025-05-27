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إقتصاد
مؤشرات موسكو تتجه للارتفاع وتقلص الخسائر
Lebanon 24
27-05-2025
|
23:00
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ارتفع مؤشرا
بورصة موسكو
في تعاملات اليوم الثلاثاء معوضة الخسائر التي منيت بها أمس، إثر مخاوف المستثمرين من فرض عقوبات جديدة ضد
روسيا
.
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وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت
موسكو
، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.57% إلى 2715.61 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار MOEX بنسبة 52% إلى 1073.4 نقطة، بحسب التداولات.
وجاء الارتفاع مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد تراجعها في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن أن
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يفكر في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا.
وأكدت موسكو والخبراء مرارا فشل سياسة
العقوبات
ضد روسيا، حيث أن الإجراءات التقديدية تؤثر على فارضيها بالدرجة الأولى.
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