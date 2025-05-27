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إقتصاد
بعد زيارة ايار.. بيان من صندوق النقد الدولي بشأن مصر
Lebanon 24
27-05-2025
|
23:40
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أعلن
صندوق النقد الدولي
، الثلاثاء، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
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وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من ايار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار الموقع في
مارس
2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق: "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت في بيان: "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8 بالمئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وتوقع استطلاع أجرته "
رويترز
" لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8بالمئة في السنة المالية 2024-2025، التي بدأت في
تموز
.
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