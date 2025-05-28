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إقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بعد منع أميركا تصدير "شيفرون" للخام الفنزويلي
Lebanon 24
28-05-2025
|
02:35
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ارتفعت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن منعت
الولايات المتحدة
شركة شيفرون
من تصدير الخام من
فنزويلا
بموجب ترخيص جديد، مما يزيد من احتمال تقلص المعروض.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.73%، إلى 64.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش. وصعد كذلك خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو نحو 0.8%، إلى61.38 دولار للبرميل.
وذكرت "
رويترز
" نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء أن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أصدرت ترخيصا جديدا لشيفرون يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا، ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.
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