ارتفاع أسعار النفط بعد منع أميركا تصدير "شيفرون" للخام الفنزويلي

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ارتفعت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن منعت من تصدير الخام من بموجب ترخيص جديد، مما يزيد من احتمال تقلص المعروض.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.73%، إلى 64.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش. وصعد كذلك خام غرب الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو نحو 0.8%، إلى61.38 دولار للبرميل.وذكرت " " نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء أن أصدرت ترخيصا جديدا لشيفرون يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا، ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.