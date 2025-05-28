Advertisement

إقتصاد

بعد وقف محكمة أميركية تنفيذ رسوم ترامب.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
28-05-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1367361-638840975328720327.png
Doc-P-1367361-638840975328720327.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط بالتوازي مع أسواق الأسهم الأميركية، بعدما قضت محكمة تجارية أميركية بوقف الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة إياها غير قانونية.
Advertisement

وصعد خام "برنت" نحو مستوى 66 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط حاجز 62 دولاراً للبرميل.
 
وكانت قد قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ.

وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.

وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.
 
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1% بعد تراجع بسبب رسوم ترامب
lebanon 24
29/05/2025 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رسوم ترامب: أسعار هواتف آيفون إلى ارتفاع!
lebanon 24
29/05/2025 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاع قياسي مع منح ترامب استثناءات من الرسوم
lebanon 24
29/05/2025 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط بعد منع أميركا تصدير "شيفرون" للخام الفنزويلي
lebanon 24
29/05/2025 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:06 | 2025-05-28
23:00 | 2025-05-28
22:52 | 2025-05-28
16:30 | 2025-05-28
12:28 | 2025-05-28
11:07 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24