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إقتصاد
بعد وقف محكمة أميركية تنفيذ رسوم ترامب.. أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
28-05-2025
|
23:37
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ارتفعت أسعار
النفط
بالتوازي مع أسواق الأسهم الأميركية، بعدما قضت محكمة تجارية أميركية بوقف الرسوم المتبادلة التي فرضها
الرئيس دونالد ترامب
، معتبرة إياها غير قانونية.
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وصعد خام "برنت" نحو مستوى 66 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز خام "غرب
تكساس
" الوسيط حاجز 62 دولاراً للبرميل.
وكانت قد قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها الرئيس
دونالد ترامب
، من دخول حيز التنفيذ.
وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.
وقالت محكمة
التجارة الدولية
التي مقرها
مانهاتن
إن
دستور الولايات المتحدة
يمنح الكونرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.
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