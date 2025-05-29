الدولار يرتفع

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وشهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم.وارتفع الدولار 0.72 بالمئة مقابل الين إلى 145.86 و0.63 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326.وانخفض اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1245 دولار، وهبط 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار.وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع. (سكاي نيوز)