هكذا أثّر قرار تعليق رسوم ترامب على أسعار الذهب

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لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها حيز التنفيذ.وقلل ذلك من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3268 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 أيار.وهبطت انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3265 دولارا. (العين)