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إقتصاد

هكذا أثّر قرار تعليق رسوم ترامب على أسعار الذهب

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:01
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لامس الذهب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.
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وقلل ذلك من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3268 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 أيار.

وهبطت انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3265 دولارا. (العين)
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