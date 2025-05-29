الأسواق الأوروبية تنتعش.. وبورصات القارة تفتتح على ارتفاع

Advertisement

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الخميس على ارتفاع ملحوظ، مدفوعة بقرار محكمة تجارية أميركية يقضي بمنع الرسوم الجمركية التي فرضها ، في خطوة أعادت بعض الثقة للأسواق العالمية وقلصت المخاوف بشأن الحروب التجارية.فقد ارتفع مؤشر بنسبة 0.49% في التعاملات الصباحية، فيما صعد مؤشر بنسبة 0.66%، وحقق 40 الفرنسي مكاسب بلغت نحو 1%، في رد فعل مباشر على الحكم القضائي الصادر في .وكانت محكمة تجارية فدرالية أميركية قد أصدرت، يوم الأربعاء، قرارًا اعتبرت فيه أن الرسوم الجمركية التي فرضها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الصادر عام 1977.وجاء في نص القرار الصادر عن هيئة القضاة الثلاثة أن هذه الأوامر "تتجاوز السلطة التي يخولها القانون للرئيس"، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية تقيد أي محاولات مستقبلية لفرض تعريفات جمركية لأسباب سياسية أو تحت ذرائع .وقد قرأت الأسواق الأوروبية هذا الحكم كإشارة إيجابية لاحتمال خفض التوترات التجارية عبر ، خاصة في ظل استمرار الملفات العالقة بين وشركائها التجاريين.ومع ذلك، لا يزال الحذر مسيطرًا على المستثمرين، في ظل غياب إشارات واضحة من الحالية حول ما إذا كانت ستتبنّى هذا التوجه، أم ستسعى للطعن بالحكم أو البحث عن سبل بديلة لفرض ضغوط تجارية.