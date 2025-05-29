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إقتصاد

الأسواق الأوروبية تنتعش.. وبورصات القارة تفتتح على ارتفاع

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:33
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افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الخميس على ارتفاع ملحوظ، مدفوعة بقرار محكمة تجارية أميركية يقضي بمنع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في خطوة أعادت بعض الثقة للأسواق العالمية وقلصت المخاوف بشأن الحروب التجارية.
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فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.49% في التعاملات الصباحية، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66%، وحقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بلغت نحو 1%، في رد فعل مباشر على الحكم القضائي الصادر في الولايات المتحدة.

وكانت محكمة تجارية فدرالية أميركية قد أصدرت، يوم الأربعاء، قرارًا اعتبرت فيه أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الصادر عام 1977.

وجاء في نص القرار الصادر عن هيئة القضاة الثلاثة أن هذه الأوامر "تتجاوز السلطة التي يخولها القانون للرئيس"، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية تقيد أي محاولات مستقبلية لفرض تعريفات جمركية لأسباب سياسية أو تحت ذرائع الأمن القومي.

وقد قرأت الأسواق الأوروبية هذا الحكم كإشارة إيجابية لاحتمال خفض التوترات التجارية عبر الأطلسي، خاصة في ظل استمرار الملفات العالقة بين واشنطن وشركائها التجاريين.

ومع ذلك، لا يزال الحذر مسيطرًا على المستثمرين، في ظل غياب إشارات واضحة من الإدارة الأميركية الحالية حول ما إذا كانت ستتبنّى هذا التوجه، أم ستسعى للطعن بالحكم أو البحث عن سبل بديلة لفرض ضغوط تجارية.
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