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إقتصاد
بشأن دفعة بنصف مليار دولار.. "صندوق النقد" يتوصل لاتفاق مع أوكرانيا
Lebanon 24
29-05-2025
|
11:32
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أعلن
صندوق النقد الدولي
، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع السلطات
الأوكرانية
، وذلك في إطار المراجعة الثامنة لاقتصاد البلاد، وبعد اعتمادها النهائي ستحصل
كييف
بموجبها على دفعة بقيمة 500 مليون دولار
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ويأتي الاتفاق موجب آلية التسهيل الائتماني الموسع المعتمد في عام 2023.
وجاء في البيان: "بموجب موافقة
مجلس الإدارة
التنفيذي للصندوق، ستتمكن
أوكرانيا
من الحصول على 0.5 مليار دولار، ليصل إجمالي مبلغ المدفوعات بموجب برنامج القروض إلى 10.65 مليار دولار".
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