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إقتصاد

بشأن دفعة بنصف مليار دولار.. "صندوق النقد" يتوصل لاتفاق مع أوكرانيا

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:32
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أعلن صندوق النقد الدولي، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع السلطات الأوكرانية، وذلك في إطار المراجعة الثامنة لاقتصاد البلاد، وبعد اعتمادها النهائي ستحصل كييف بموجبها على دفعة بقيمة 500 مليون دولار
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ويأتي الاتفاق موجب آلية التسهيل الائتماني الموسع المعتمد في عام 2023.

وجاء في البيان: "بموجب موافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق، ستتمكن أوكرانيا من الحصول على 0.5 مليار دولار، ليصل إجمالي مبلغ المدفوعات بموجب برنامج القروض إلى 10.65 مليار دولار".
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