بشأن دفعة بنصف مليار دولار.. "صندوق النقد" يتوصل لاتفاق مع أوكرانيا

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أعلن ، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع السلطات ، وذلك في إطار المراجعة الثامنة لاقتصاد البلاد، وبعد اعتمادها النهائي ستحصل بموجبها على دفعة بقيمة 500 مليون دولارويأتي الاتفاق موجب آلية التسهيل الائتماني الموسع المعتمد في عام 2023.وجاء في البيان: "بموجب موافقة التنفيذي للصندوق، ستتمكن من الحصول على 0.5 مليار دولار، ليصل إجمالي مبلغ المدفوعات بموجب برنامج القروض إلى 10.65 مليار دولار".