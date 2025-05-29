بعد رفع العقوبات.. شركات تركية ترى فرصًا ومخاطر في سوريا

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ويُنظر إلى قرار الرئيس الأميركي بإنهاء القيود المفروضة طويلة، والتي عزلت عن النظام المالي العالمي خلال حكم الرئيس السابق ، باعتباره طوق نجاة لبلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا.



وتستعد شركات تركية عاملة في مجالات البناء والنقل والتصنيع للاضطلاع بدور رئيسي في إصلاح الأضرار التي تُقدّرها بنحو تريليون دولار. وتُعد حليفًا وثيقًا للإدارة السورية الجديدة، وفق وكالة " ". ترى شركات تركية فرصًا كبيرة في السوق في ظل رفع الأميركية، مما يمهّد الطريق للاستثمار في بعد الحرب. لكنها لا تزال حذرة إزاء التحديات، بدءًا من استمرار انعدام الأمن، وصولًا إلى المشكلات المصرفية والضريبية.ويُنظر إلى قرار الرئيس الأميركي بإنهاء القيود المفروضة طويلة، والتي عزلت عن النظام المالي العالمي خلال حكم الرئيس السابق ، باعتباره طوق نجاة لبلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا.وتستعد شركات تركية عاملة في مجالات البناء والنقل والتصنيع للاضطلاع بدور رئيسي في إصلاح الأضرار التي تُقدّرها بنحو تريليون دولار. وتُعد حليفًا وثيقًا للإدارة السورية الجديدة، وفق وكالة " ".

شركة "فورمول بلاستيك" ومقرها إسطنبول، عمر هوت: "كان رفع العقوبات مجرد شائعات لبعض الوقت، لكن مع إعلان ، تغيّر كل شيء فجأة".



ووصف السوري، يسر برنية، بلاده بأنها "أرض الفرص"، مؤكدًا أن الحكومة تخطط لإصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية والمصرفية لتعزيز وتسهيل الحصول على تعهدات التمويل من المانحين.



وتُظهر مقابلات أُجريت مع مسؤولين في 20 شركة تركية حالة من التفاؤل بإمكانات السوق السورية، التي كانت مغلقة في السابق وتحتاج إلى الكثير، إلى جانب الحذر من التسرع في الاستثمار في بلد قد يصعب فيه حتى تحويل الأموال، حيث النقد شحيح.



وأشار هوت إلى أن شركة "فورمول بلاستيك" تلقت بالفعل أول طلبية من سوريا، وقدّر أن الشركات قد تستحوذ في نهاية المطاف على نحو ربع سوق إعادة الإعمار في سوريا. لكنه أقرّ بوجود عقبات.



وأضاف: "بدلًا من البنوك، نلجأ إلى وسطاء مثل مكاتب الصرافة التي تتولى عمليات الدفع التجارية، ويجب الاعتماد على هذا النموذج في الوقت الراهن".



وفي معرض "بيلدكس" لمواد البناء الذي أقيم هذا الأسبوع في العاصمة السورية ، قالت شركات تركية إن الطلب من الشركاء السوريين كان مرتفعًا للغاية، رغم استمرار المخاوف من معدلات الضرائب المرتفعة والعقبات الجمركية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لقطاع النقل.



وقال للتصدير في شركة "إنتجر هارك" المتخصصة في مواد البناء، سيريم،: "نخاطر بشكل محسوب".