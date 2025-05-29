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إقتصاد

لهذا السبب... مبيعات المنازل الأميركية تنخفض بشكل حاد!

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:11
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شهدت العقود المبرمة لشراء المنازل المملوكة سابقًا في الولايات المتحدة انخفاضًا أكبر من المتوقع خلال شهر نيسان الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار التمويل العقاري ووسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي أثرت على الطلب.

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وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الخميس، أن مؤشر المبيعات المعلقة للمنازل، الذي يعتمد على العقود الموقعة والتي تتحول إلى مبيعات فعلية بعد شهر أو شهرين، تراجع بنسبة 6.3% ليصل إلى 71.3 نقطة في نيسان.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض المؤشر بنسبة 1% فقط، بينما سجلت المبيعات المعلقة تراجعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية، إلى أن "الوضع الحالي لسوق الإسكان حساس جدًا، ويرتكز بشكل أساسي على أسعار التمويل العقاري".

وأظهرت بيانات من وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" ارتفاع متوسط سعر الفائدة على التمويل العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.81% في نيسان، مقارنة بحوالي 6.65% في شهر آذار الماضي. (العربية) 

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