لهذا السبب... مبيعات المنازل الأميركية تنخفض بشكل حاد!

شهدت العقود المبرمة لشراء المنازل المملوكة سابقًا في انخفاضًا أكبر من المتوقع خلال شهر نيسان الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار التمويل العقاري ووسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي أثرت على الطلب.

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وأعلنت ، اليوم الخميس، أن مؤشر المبيعات المعلقة للمنازل، الذي يعتمد على العقود الموقعة والتي تتحول إلى مبيعات فعلية بعد شهر أو شهرين، تراجع بنسبة 6.3% ليصل إلى 71.3 نقطة في نيسان.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض المؤشر بنسبة 1% فقط، بينما سجلت المبيعات المعلقة تراجعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بحسب وكالة " ".

وأشار ، في ، إلى أن "الوضع الحالي لسوق الإسكان حساس جدًا، ويرتكز بشكل أساسي على أسعار التمويل العقاري".

وأظهرت بيانات من وكالة التمويل العقاري " " ارتفاع متوسط سعر الفائدة على التمويل العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.81% في نيسان، مقارنة بحوالي 6.65% في شهر آذار الماضي. (العربية)