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إقتصاد

أعلى مستوى خلال عامين.. الروبل يرتفع مقابل الدولار!

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:38
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ارتفعت العملة الروسية مقابل الدولار الأميركي في تعاملات بعد ظهر اليوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، حيث تم تداول الدولار دون حاجز 78 روبلاً.

بحلول الساعة 13:14 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 1.19 روبل إلى 78.01 روبل، وسجل قبل ذلك بدقائق مستوى 77.95 روبل، وهو أدنى سعر للدولار منذ 15 مايو 2023.
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وأرجع خبراء سبب صعود الروبل إلى عاملين رئيسيين: دعم فترة الضرائب في روسيا، وتراجع الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حجم الاستيراد.

ومنذ تعليق تداول الدولار في بورصة موسكو صيف العام الماضي، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الأساسي للروبل، حيث تُجرى تداولات اليوان في البورصة بين الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً بتوقيت موسكو.

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