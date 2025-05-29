أعلى مستوى خلال عامين.. الروبل يرتفع مقابل الدولار!

Advertisement

بحلول الساعة 13:14 بتوقيت ، انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 1.19 روبل إلى 78.01 روبل، وسجل قبل ذلك بدقائق مستوى 77.95 روبل، وهو أدنى سعر للدولار منذ 15 2023.وأرجع خبراء سبب صعود الروبل إلى عاملين رئيسيين: دعم فترة الضرائب في ، وتراجع الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حجم الاستيراد.ومنذ تعليق تداول الدولار في صيف العام الماضي، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الأساسي للروبل، حيث تُجرى تداولات اليوان في البورصة بين الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً بتوقيت موسكو.