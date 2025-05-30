بعد أميركا وأوروبا.. اليابان تعلن عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا

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أعلنت ، اليوم الجمعة، عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على ، في خطوة تهدف إلى التماهي مع التوجهات الغربية ودعم جهود في البلاد.وشمل القرار رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف ، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة ، هاياشي، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً وزارياً. وقال هاياشي إن الخطوة تأتي "انطلاقاً من ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الذي أنهكته سنوات الأزمة، وبالتوازي مع تنسيق الجهود مع لدعم التطورات الإيجابية في سوريا".وأضاف أن ستواصل التنسيق مع شركائها، خصوصاً ضمن ، انطلاقاً من الحرص على دعم الاستقرار والسلام في سوريا.من جانبه، نوّه الياباني إيوايا بما اعتبره جهوداً تبذلها الحكومة الانتقالية في مسار المصالحة الوطنية والانتقال السياسي، مؤكداً استعداد بلاده للاستمرار في تقديم المساعدة للشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية.ويأتي الموقف الياباني بعد خطوات مشابهة من جانب والولايات المتحدة، اللتين بدأتا في الآونة الأخيرة بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على ، ما يعكس تحوّلاً حذراً في مواقف بعض القوى الدولية تجاه الأزمة السورية. (روسيا اليوم)