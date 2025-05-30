التدخين لا يُهلك صحتك فقط... بل محفظتك أيضًا!

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فعلى سبيل المثال، يدفع زوجان في الـ38 من العمر ما لا يقل عن 35.60 شهريًا لحماية رهن عقاري بقيمة 300 ألف يورو لمدة 30 عامًا إذا لم يكونا مدخنين. أما إن كانا من المدخنين، فترتفع التكلفة إلى 70.09 يورو، أي ما يعادل 12500 يورو إضافية على مدى عمر الوثيقة.وتزداد مع إضافة تغطية الأمراض الخطيرة؛ حيث ترتفع التكلفة الشهرية للمدخنين إلى 191.82 يورو مقارنة بـ101.09 يورو لغير المدخنين – أي بفارق يصل إلى 33 ألف يورو خلال المدة.أما التأمين على الحياة الذي يُعتبر أساس التخطيط المالي للأسر، فيظهر فرقًا صارخًا: 103.88 يورو شهريًا للمدخنين مقابل 51 يورو فقط لغير المدخنين، ما يعني فرقًا يزيد عن 19 ألف يورو خلال ثلاثين عامًا.وفي حالة بوليصة الأمراض الحرجة بقيمة 150 ألف يورو، قد يدفع المدخنون ما يصل إلى 50 ألف يورو إضافية مقارنة بغير المدخنين لنفس مستوى التغطية.وتُعامل شركات التأمين حتى مستخدمي السجائر الإلكترونية – حتى أولئك الذين لم يدخنوا يومًا – كمدخنين، ما يرفع تكلفة التأمين لديهم أيضًا.يقول داراغ كاسيدي من bonkers.ie: "الإقلاع عن التدخين لا ينقذ صحتك فقط، بل يمكن أن ينقذك من دفع ضعف تكلفة التأمين على الحياة تقريبًا."ويضيف أن الخبر الجيد هو أنه بعد 12 شهرًا من الامتناع عن النيكوتين تمامًا، يمكن للمقلعين عن التدخين طلب إعادة تصنيفهم كغير مدخنين – ما قد يؤدي إلى خفض كبير في أقساط التأمين. (irish times)