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إقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية

Lebanon 24
30-05-2025 | 02:23
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تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وسط تقلبات ناجمة عن الغموض المحيط برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول عالية المخاطر.
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وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4%، بقيادة التراجع في الأسهم اليابانية.
 
كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بعد أن أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة ترامب تدرس خطة مؤقتة لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.

وهبطت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4% بعد أن صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن المحادثات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء".

واستقر الدولار يوم الجمعة بعد تراجعه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع الين الياباني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي، مع تسجيل تضخم طوكيو أعلى وتيرة له في عامين.
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