تراجع الأسهم الآسيوية

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وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4%، بقيادة التراجع في الأسهم . تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وسط تقلبات ناجمة عن الغموض المحيط برسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول عالية المخاطر.وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4%، بقيادة التراجع في الأسهم .

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بعد أن أفادت صحيفة " " بأن تدرس خطة مؤقتة لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.



وهبطت الأسهم في بنسبة 1.4% بعد أن صرّح الأميركي، ، بأن المحادثات التجارية مع "متعثرة بعض الشيء".



واستقر الدولار يوم الجمعة بعد تراجعه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع الين الياباني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي، مع تسجيل تضخم أعلى وتيرة له في عامين.