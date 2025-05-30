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إقتصاد
تراجع الأسهم الآسيوية
Lebanon 24
30-05-2025
|
02:23
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تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وسط تقلبات ناجمة عن الغموض المحيط برسوم
الرئيس دونالد ترامب
الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول عالية المخاطر.
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وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4%، بقيادة التراجع في الأسهم
اليابانية
.
كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بعد أن أفادت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" بأن
إدارة ترامب
تدرس خطة مؤقتة لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.
وهبطت الأسهم في
هونغ كونغ
بنسبة 1.4% بعد أن صرّح
وزير الخزانة
الأميركي،
سكوت بيسنت
، بأن المحادثات التجارية مع
الصين
"متعثرة بعض الشيء".
واستقر الدولار يوم الجمعة بعد تراجعه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع الين الياباني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي، مع تسجيل تضخم
طوكيو
أعلى وتيرة له في عامين.
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