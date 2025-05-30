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إقتصاد

الدولار يتراجع بعد إعادة فرض رسوم ترامب الجمركية

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:02
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بعد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بالسماح لإدارة ترامب بإعادة فرض رسوم "يوم التحرير" الجمركية، والتي كانت قد أُلغيت مؤخرًا. وأكدت المحكمة أن هذه الرسوم "ضرورية للأمن القومي"، رغم اعتراضات سابقة بأن ترامب تجاوز صلاحياته.
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وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي انخفاضا لليوم الثالث على التوالي، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له عند 1.3414، قبل أن يتعافى ليغلق اليوم في المنطقة الخضراء عند 1.3486.

كما تأثر الدولار سلبا بتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي قال فيها إن المحادثات التجارية مع الصين "متوقفة بعض الشيء" وربما تتطلب مكالمة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينج للتوصل إلى اتفاق.

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