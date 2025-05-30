الدولار يتراجع بعد إعادة فرض رسوم ترامب الجمركية

تراجع سعر الدولار أمام بعد قرار الفيدرالية بالسماح لإدارة بإعادة فرض رسوم "يوم التحرير" الجمركية، والتي كانت قد أُلغيت مؤخرًا. وأكدت المحكمة أن هذه الرسوم "ضرورية للأمن القومي"، رغم اعتراضات سابقة بأن ترامب تجاوز صلاحياته.

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وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي انخفاضا لليوم الثالث على التوالي، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له عند 1.3414، قبل أن يتعافى ليغلق اليوم في عند 1.3486.



كما تأثر الدولار سلبا بتصريحات الأميركي الذي قال فيها إن المحادثات التجارية مع "متوقفة بعض الشيء" وربما تتطلب مكالمة بين والرئيس للتوصل إلى اتفاق.



