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إقتصاد

إنترنت مخصص للقطاع الخاص.. سرعة أعلى وكفاءة أكبر

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:08
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط  صباح اليوم، مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة Starlink.
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وأكد أن "مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية موثوقة وفعالة".

و افاد بيان عن وزارة الاقتصاد بانه"تماشياً مع هدف الوزارة في تسهيل ممارسة الأعمال Ease of Doing Business، التزم الوزير بساط  بمساعدة الشركة على تأسيس عملياتها في لبنان بشكل سريع". (الوكالة الوطنية)
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