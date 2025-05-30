إنترنت مخصص للقطاع الخاص.. سرعة أعلى وكفاءة أكبر

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استقبل والتجارة بساط ، مدير منطقة في شركة Starlink.وأكد أن "مباشرة عمليات الشركة في ستوفر للقطاع الخاص إضافية موثوقة وفعالة".و افاد بيان عن بانه"تماشياً مع هدف الوزارة في تسهيل ممارسة الأعمال Ease of Doing Business، التزم الوزير بساط بمساعدة الشركة على تأسيس عملياتها في لبنان بشكل سريع". (الوكالة الوطنية)