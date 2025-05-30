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إقتصاد

وزير الإقتصاد التقى وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ في اطار متابعة ملف الاهراءات

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:08
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التقى اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط بوفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ .في إطار التزام الوزارة الراسخ بمتابعة ملف الإهراءات، وحرص الحكومة على إشراك أهالي ضحايا انفجار المرفأ انطلاقًا من مركزية صوتهم في هذا الملف.
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 واستمع الوزير إلى مطالب الاهالي وناقشوا أبرز الهواجس المطروحة.

وأكد الوزير البساط "أن الملف سيبقى في صلب أولويات الوزارة ".

وتم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة قريبا يجمع الوزير بساط مع وفد الأهالي ووزير الثقافة، لمتابعة مستجدات الملف وضمان التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة. (الوكالة الوطنية)
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