وزير الإقتصاد التقى وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ في اطار متابعة ملف الاهراءات

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التقى اليوم والتجارة البساط بوفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ .في إطار الوزارة الراسخ بمتابعة ملف الإهراءات، وحرص الحكومة على إشراك أهالي ضحايا انفجار المرفأ انطلاقًا من مركزية صوتهم في هذا الملف.واستمع الوزير إلى مطالب الاهالي وناقشوا أبرز الهواجس المطروحة.وأكد الوزير البساط "أن الملف سيبقى في صلب أولويات الوزارة ".وتم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة قريبا يجمع الوزير بساط مع وفد الأهالي ووزير الثقافة، لمتابعة مستجدات الملف وضمان التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة. (الوكالة الوطنية)