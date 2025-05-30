الذهب يقود ارتفاع احتياطات روسيا إلى 678.5 مليار دولار

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سجلت لروسيا، التي تشمل والعملات الأجنبية، ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 11 مليار دولار خلال أسبوع واحد، من 16 إلى 23 أيار 2025، لتصل إلى 678.5 مليار دولار، مقارنة بـ667.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب ما أعلنه الروسي.وفي شهر نيسان، ارتفعت قيمة الذهب ضمن هذه الاحتياطيات بنحو 18.1 مليار دولار، لتبلغ 247.036 مليار دولار، ما رفع حصة الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 36.3% من إجمالي الاحتياطات.وتتكون الاحتياطيات من أصول أجنبية عالية السيولة، من بينها الذهب، العملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة لدى . (روسيا اليوم)