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إقتصاد

الذهب يقود ارتفاع احتياطات روسيا إلى 678.5 مليار دولار

Lebanon 24
30-05-2025 | 16:00
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سجلت الاحتياطيات الدولية لروسيا، التي تشمل الذهب والعملات الأجنبية، ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 11 مليار دولار خلال أسبوع واحد، من 16 إلى 23 أيار 2025، لتصل إلى 678.5 مليار دولار، مقارنة بـ667.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الروسي.
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وفي شهر نيسان، ارتفعت قيمة الذهب ضمن هذه الاحتياطيات بنحو 18.1 مليار دولار، لتبلغ 247.036 مليار دولار، ما رفع حصة الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 36.3% من إجمالي الاحتياطات.

وتتكون الاحتياطيات الدولية الروسية من أصول أجنبية عالية السيولة، من بينها الذهب، العملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. (روسيا اليوم)
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