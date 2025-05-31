Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع وسط تكهنات بزيادة إنتاج أوبك

Lebanon 24
31-05-2025 | 00:49
A-
A+
Doc-P-1368472-638842748470250121.jpg
Doc-P-1368472-638842748470250121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجمعة وسط توقعات بأن تقرر أوبك+ اليوم السبت زيادة إنتاج النفط في يوليو تموز بما يتجاوز تقديرات سابقة.
Advertisement

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 63.90 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 60.79 دولار للبرميل، بعدما هبط بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق اليوم.

مواضيع ذات صلة
النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج "أوبك+"
lebanon 24
31/05/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسعار النفط وسط ترقب قرار "أوبك+" هذا الأسبوع
lebanon 24
31/05/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توقعات بزيادة "أوبك+" للإنتاج.. أسعار النفط تهبط بأكثر من 3%
lebanon 24
31/05/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية
lebanon 24
31/05/2025 14:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:26 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
05:21 | 2025-05-31
05:00 | 2025-05-31
03:41 | 2025-05-31
03:15 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24