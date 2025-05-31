النفط يتراجع وسط تكهنات بزيادة إنتاج أوبك

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انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي الجمعة وسط توقعات بأن تقرر أوبك+ اليوم السبت زيادة إنتاج في يوليو بما يتجاوز تقديرات سابقة.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 63.90 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 60.79 دولار للبرميل، بعدما هبط بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق اليوم.