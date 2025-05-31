محكمة استئناف أميركية تبقي حظر تخفيض إدارة ترامب للقوى العاملة الاتحادية

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وقد طلبت وقفا طارئا لأمر قضائي صادر عن القاضية سوزان إيلستون من سان في دعوى قضائية قدمتها نقابات عمالية ومدن، من بينها سان فرانسيسكو وشيكاغو.



وشكك أمر القاضي في ما إذا كانت إدارة تتحرك بشكل قانوني في محاولتها لتقليص القوى العاملة الاتحادية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). رفضت محكمة استئناف أميركية يوم الجمعة تجميد أمر قاضية في يمنع من تقليص الاتحادية، مما يعني أن التخفيضات التي تقودها ستظل متوقفة في الوقت الحالي.وقد طلبت وقفا طارئا لأمر قضائي صادر عن القاضية سوزان إيلستون من سان في دعوى قضائية قدمتها نقابات عمالية ومدن، من بينها سان فرانسيسكو وشيكاغو.وشكك أمر القاضي في ما إذا كانت إدارة تتحرك بشكل قانوني في محاولتها لتقليص القوى العاملة الاتحادية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال ترامب كثيرا إن الناخبين أعطوه تفويضا لإعادة تشكيل الحكومة الاتحادية، واستفاد من الملياردير لقيادة المهمة من خلال وزارة الكفاءة الحكومية.



وتمت إقالة عشرات الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية أو تركوا وظائفهم عن طريق برامج الاستقالة المؤجلة أو تم وضعهم في إجازة. ولا يوجد رقم رسمي لعدد الوظائف التي تم إلغاؤها، إلا أن 75 ألف موظف اتحادي على الأقل وافقوا على الاستقالة المؤجلة، كما تم تسريح آلاف العاملين تحت الاختبار.