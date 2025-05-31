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إقتصاد
8 دول في "أوبك+" تُقرّر زيادة إنتاجها النفطي
Lebanon 24
31-05-2025
|
08:15
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أعلنت 8 دول من أعضاء مجموعة "
أوبك
بلس" عن تعديل انتاج
النفط
مع تأكيد التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.
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جاء ذلك خلال اجتماع عبر
الاتصال المرئي
عقدته اليوم السبت الدول الثماني وهي
السعودية
، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة
عمان
التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. (روسيا اليوم)
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