8 دول في "أوبك+" تُقرّر زيادة إنتاجها النفطي

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أعلنت 8 دول من أعضاء مجموعة " بلس" عن تعديل انتاج مع تأكيد التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال اجتماع عبر عقدته اليوم السبت الدول الثماني وهي ، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. (روسيا اليوم)