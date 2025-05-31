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إقتصاد

8 دول في "أوبك+" تُقرّر زيادة إنتاجها النفطي

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:15
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أعلنت 8 دول من أعضاء مجموعة "أوبك بلس" عن تعديل انتاج النفط مع تأكيد التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.
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جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقدته اليوم السبت الدول الثماني وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. (روسيا اليوم)
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