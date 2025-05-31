تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية

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توقعت تقارير حديثة أن تشهد مبيعات الهواتف الذكية – وعلى رأسها أجهزة "آيفون" من شركة "آبل" – تباطؤا ملحوظا خلال عام 2025، نتيجة للسياسات التجارية الجديدة التي أعلنتها في نيسان الماضي، والتي تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهواتف الذكية المصنعة خارج .وأفادت وكالة "بلومبرج" أن شركتي الأبحاث السوقية المستقلتين "IDC" و"Counterpoint Research" قامتا بخفض توقعاتهما لنمو شحنات الهواتف الذكية عالميا في عام 2025 بأكثر من النصف، في ظل التهديدات الجمركية .ووفقا للتقرير، تتوقع "IDC" نموًا محدودًا لا يتجاوز 0.6% في حجم الشحنات، بينما ترجح "Counterpoint" نموا بنسبة 1.9% فقط، مشيرتين إلى أن هذا التراجع يعكس مخاوف من زيادات محتملة في الأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية التي تهدد بها .وكانت الهواتف الذكية قد استثنيت مؤقتا من الرسوم الجمركية في منتصف أبريل، إلا أن عاد هذا الشهر ليهدد بفرض رسوم بنسبة 25% على تلك الأجهزة، مما دفع سهم شركة "آبل" إلى التراجع، وسط توقعات باتجاه الشركة وغيرها من الشركات المصنعة إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية.وفي هذا السياق، قالت ، المديرة التنفيذية للأبحاث في IDC: "تعاني صناعة الهواتف الذكية من حالة من عدم الاستقرار الشديد، وعلى الشركات الموردة – لاسيما تلك التي تصدّر إلى السوق – التكيف مع الجغرافيا السياسية المعقدة وجهود تنويع سلاسل التوريد في الوقت نفسه".ويذكر أن قطاع الهواتف الذكية يواجه بالفعل ضغوطا كبيرة، مع تشبع الأسواق الرئيسية وارتفاع أسعار الأجهزة، وهو ما يجعل أي رسوم إضافية تهديدا مباشرا لحركة المبيعات والنمو. (اليوم السابع)