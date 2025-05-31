24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مباحثات حكومية لبحث استثناء الصناعة من الرسوم المفروضة على المازوت
Lebanon 24
31-05-2025
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الصناعة
جو عيسى الخوري
أنه اجتمع اليوم مع
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
، وبحث معه في ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي إنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الانتاج، وتؤدي الى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة الى انتاج الدول المجاورة.
Advertisement
وإذ شدّد على أنه يعمل مع
وزير الطاقة
والمياه
جو الصدي
على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الانتاج عليهم، أوضح أن الرئيس سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الانتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية الى الداخل. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: ندعو أميركا إلى التراجع عن الرسوم المفروضة لتحفيز المفاوضات
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: ندعو أميركا إلى التراجع عن الرسوم المفروضة لتحفيز المفاوضات
31/05/2025 22:36:57
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة حكومية ثالثة اليوم لبحث مشروع قانون الإصلاح المصرفي
Lebanon 24
جلسة حكومية ثالثة اليوم لبحث مشروع قانون الإصلاح المصرفي
31/05/2025 22:36:57
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعقد يوم غد الخميس جلسة مباحثات طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعقد يوم غد الخميس جلسة مباحثات طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
31/05/2025 22:36:57
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أي دولة تفرض علينا رسوما جمركية انتقامية ستقابل فورا برسوم جديدة أعلى بكثير من المفروضة حاليا
Lebanon 24
ترامب: أي دولة تفرض علينا رسوما جمركية انتقامية ستقابل فورا برسوم جديدة أعلى بكثير من المفروضة حاليا
31/05/2025 22:36:57
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارعو لبنان ينتفضون: لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات
Lebanon 24
مزارعو لبنان ينتفضون: لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات
11:39 | 2025-05-31
31/05/2025 11:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً... مصر تستعدّ لتدشين مشروع كبير
Lebanon 24
غداً... مصر تستعدّ لتدشين مشروع كبير
10:37 | 2025-05-31
31/05/2025 10:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للتجار وأصحاب المولدات الخاصة
Lebanon 24
تحذير للتجار وأصحاب المولدات الخاصة
09:49 | 2025-05-31
31/05/2025 09:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: نراهن على الشراكة مع مصر لدعم الزراعة اللبنانية وتعزيز التصدير
Lebanon 24
هاني: نراهن على الشراكة مع مصر لدعم الزراعة اللبنانية وتعزيز التصدير
09:08 | 2025-05-31
31/05/2025 09:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
Lebanon 24
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
16:38 | 2025-05-30
30/05/2025 04:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
23:15 | 2025-05-30
30/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "حب للايجار" التركية الشهيرة؟ أنباء عن إصابتها بورم سرطاني امتد إلى وجهها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "حب للايجار" التركية الشهيرة؟ أنباء عن إصابتها بورم سرطاني امتد إلى وجهها (صور)
03:00 | 2025-05-31
31/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
06:00 | 2025-05-31
31/05/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إبنيها كارل ومارسيل... هجوم جديد من نادين الراسي على جيسكار أبي نادر: لم تكن أباً
Lebanon 24
بسبب إبنيها كارل ومارسيل... هجوم جديد من نادين الراسي على جيسكار أبي نادر: لم تكن أباً
07:38 | 2025-05-31
31/05/2025 07:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:15 | 2025-05-31
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
11:39 | 2025-05-31
مزارعو لبنان ينتفضون: لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات
10:37 | 2025-05-31
غداً... مصر تستعدّ لتدشين مشروع كبير
09:49 | 2025-05-31
تحذير للتجار وأصحاب المولدات الخاصة
09:08 | 2025-05-31
هاني: نراهن على الشراكة مع مصر لدعم الزراعة اللبنانية وتعزيز التصدير
08:19 | 2025-05-31
بعد المحروقات... هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
31/05/2025 22:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24