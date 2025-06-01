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إقتصاد
أضعف بداية سنوية منذ 2009... كارثة تواجه قطاع صناعة السيارات البريطانية
Lebanon 24
01-06-2025
|
06:49
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كشفت بيانات رابطة صناع وتجار السيارات في
بريطانيا
عن تسجيل أضعف بداية سنة لصناعة السيارات
البريطانية
منذ عام 2009.
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وأوضحت الرابطة أن إنتاج سيارات الركوب والمركبات التجارية في أبريل الماضي تراجع بنسبة 15.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 59,203 سيارات فقط.
وأضافت أن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر نيسان منذ عام 1952، باستثناء عام 2020 الذي شهد توقفًا شبه كامل للتصنيع بسبب الإغلاق الأول المرتبط بجائحة
كوفيد
. كما شكّل أداء الشهر الماضي أضعف بداية عام لصناعة السيارات البريطانية منذ 2009.
وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي للسوق المحلية بنسبة 12.1 بالمئة في حين تراجع الإنتاج للسوق الخارجية بنسبة 17 بالمئة سنويا.
وانخفض إنتاج سيارات الركوب بنسبة 8.6 بالمئة سنويا، في حين تراجع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 68.6 بالمئة بسبب إغلاق أحد المصانع وعودة الطلب على المركبات الثقيلة إلى المستويات الطبيعية.
وتراجع إنتاج سيارات الركوب للتصدير بنسبة 10.1 بالمئة في حين تراجع الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 3.3 بالمئة خلال الشهر الماضي.
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