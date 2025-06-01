أضعف بداية سنوية منذ 2009... كارثة تواجه قطاع صناعة السيارات البريطانية

Advertisement

وأوضحت الرابطة أن إنتاج سيارات الركوب والمركبات التجارية في أبريل الماضي تراجع بنسبة 15.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 59,203 سيارات فقط.وأضافت أن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر نيسان منذ عام 1952، باستثناء عام 2020 الذي شهد توقفًا شبه كامل للتصنيع بسبب الإغلاق الأول المرتبط بجائحة . كما شكّل أداء الشهر الماضي أضعف بداية عام لصناعة السيارات البريطانية منذ 2009.وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي للسوق المحلية بنسبة 12.1 بالمئة في حين تراجع الإنتاج للسوق الخارجية بنسبة 17 بالمئة سنويا.وانخفض إنتاج سيارات الركوب بنسبة 8.6 بالمئة سنويا، في حين تراجع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 68.6 بالمئة بسبب إغلاق أحد المصانع وعودة الطلب على المركبات الثقيلة إلى المستويات الطبيعية.وتراجع إنتاج سيارات الركوب للتصدير بنسبة 10.1 بالمئة في حين تراجع الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 3.3 بالمئة خلال الشهر الماضي.