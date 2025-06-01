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إقتصاد

خفض الفائدة يرفع أسعار المنازل في أستراليا

Lebanon 24
01-06-2025 | 13:24
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ارتفعت أسعار المنازل في أستراليا للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة بخفض ثان في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي للبلاد وتوقعات بمزيد من الخفض في وقت لاحق من هذا العام.
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وأفادت شركة الاستشارات العقارية "كوتاليتي" بأن مؤشر قيمة المنازل ارتفع بنسبة 0.5% خلال شهر مايو الماضي، مع تسجيل كل المدن الكبرى ارتفاعًا في الأسعار.

وكانت مدينة داروين صاحبة أعلى زيادة بنسبة 1.6%، تلتها بيرث بارتفاع 0.7%، وارتفع السوق المرجعي في سيدني بنسبة 0.5%، بينما سجلت ملبورن زيادة قدرها 0.4%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
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