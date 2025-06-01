خفض الفائدة يرفع أسعار المنازل في أستراليا

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ارتفعت أسعار المنازل في للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة بخفض ثان في أسعار الفائدة من قبل للبلاد وتوقعات بمزيد من الخفض في وقت لاحق من هذا العام.وأفادت شركة الاستشارات العقارية "كوتاليتي" بأن مؤشر قيمة المنازل ارتفع بنسبة 0.5% خلال شهر الماضي، مع تسجيل كل المدن الكبرى ارتفاعًا في الأسعار.وكانت مدينة صاحبة أعلى زيادة بنسبة 1.6%، تلتها بارتفاع 0.7%، وارتفع السوق المرجعي في سيدني بنسبة 0.5%، بينما سجلت زيادة قدرها 0.4%، وفق وكالة "د ب أ".