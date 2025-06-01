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إقتصاد
خفض الفائدة يرفع أسعار المنازل في أستراليا
Lebanon 24
01-06-2025
|
13:24
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ارتفعت أسعار المنازل في
أستراليا
للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة بخفض ثان في أسعار الفائدة من قبل
البنك المركزي
للبلاد وتوقعات بمزيد من الخفض في وقت لاحق من هذا العام.
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وأفادت شركة الاستشارات العقارية "كوتاليتي" بأن مؤشر قيمة المنازل ارتفع بنسبة 0.5% خلال شهر
مايو
الماضي، مع تسجيل كل المدن الكبرى ارتفاعًا في الأسعار.
وكانت مدينة
داروين
صاحبة أعلى زيادة بنسبة 1.6%، تلتها
بيرث
بارتفاع 0.7%، وارتفع السوق المرجعي في سيدني بنسبة 0.5%، بينما سجلت
ملبورن
زيادة قدرها 0.4%، وفق وكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
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