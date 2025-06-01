تراجع كبير في تسجيلات السيارات الجديدة بفرنسا خلال ايار

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تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة في بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال شهر ايار الماضي، مما ساهم في انخفاض إجمالي نسبته 8.25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.ووفقًا لبيانات السيارات الصادرة اليوم الأحد، بلغ إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في شهر ايار 123.9 ألف مركبة، مقارنة بـ 141.3 ألف مركبة في نفس الشهر من العام الماضي.وتراجع إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة للفترة من كانون الثاني إلى ايار 2025 إلى 672.7 ألف مركبة، انخفاضًا من 733.1 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة "د ب أ".