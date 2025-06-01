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إقتصاد
تراجع كبير في تسجيلات السيارات الجديدة بفرنسا خلال ايار
Lebanon 24
01-06-2025
|
14:25
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تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة في
فرنسا
بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال شهر ايار الماضي، مما ساهم في انخفاض إجمالي نسبته 8.25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
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ووفقًا لبيانات
رابطة صناعة
السيارات
الفرنسية
الصادرة اليوم الأحد، بلغ إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في شهر ايار 123.9 ألف مركبة، مقارنة بـ 141.3 ألف مركبة في نفس الشهر من العام الماضي.
وتراجع إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة للفترة من كانون الثاني إلى ايار 2025 إلى 672.7 ألف مركبة، انخفاضًا من 733.1 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
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