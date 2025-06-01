العراق يدخل عصر "الجباية الإلكترونية" منتصف 2025

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قال المستشار المالي لرئيس الوزراء ، ، إن سيدخل عصر الجباية الإلكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي.وأضاف صالح، أن هذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأوضح أن "الجباية الإلكترونية من شأنها أيضًا أن تمنح انطباعًا بأن البيئة المالية باتت أكثر استعدادًا لاستقبال حلول والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل متسارع"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاسًا للجهد الحكومي الساعي إلى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية"، وفق "واع".