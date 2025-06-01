22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العراق يدخل عصر "الجباية الإلكترونية" منتصف 2025
Lebanon 24
01-06-2025
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء
العراقي
،
مظهر محمد صالح
، إن
العراق
سيدخل عصر الجباية الإلكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي.
Advertisement
وأضاف صالح، أن هذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأوضح أن "الجباية الإلكترونية من شأنها أيضًا أن تمنح انطباعًا بأن البيئة المالية
العراقية
باتت أكثر استعدادًا لاستقبال حلول
التكنولوجيا المالية
والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل متسارع"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاسًا للجهد الحكومي الساعي إلى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية"، وفق
وكالة الأنباء العراقية
"واع".
مواضيع ذات صلة
نقابة كهرباء لبنان ترفض الفاتورة الإلكترونية وتطالب باستعادة الجباية
Lebanon 24
نقابة كهرباء لبنان ترفض الفاتورة الإلكترونية وتطالب باستعادة الجباية
02/06/2025 00:31:39
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم بين إنجازات 2000 وتحديات 2025: هل انتهى عصر المقاومة؟
Lebanon 24
قاسم بين إنجازات 2000 وتحديات 2025: هل انتهى عصر المقاومة؟
02/06/2025 00:31:39
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرات في ميزة أمان "ويندوز ديفندر" تفتح الباب للهجمات الإلكترونية
Lebanon 24
ثغرات في ميزة أمان "ويندوز ديفندر" تفتح الباب للهجمات الإلكترونية
02/06/2025 00:31:39
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأس العرب 2025" يدخل التاريخ بأغلى بطولة عربية.. هذه هي قيمة الجوائز
Lebanon 24
"كأس العرب 2025" يدخل التاريخ بأغلى بطولة عربية.. هذه هي قيمة الجوائز
02/06/2025 00:31:39
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
اكتشفوا مرتبة لبنان.. قائمة تكشف متوسط الرواتب في الدول العربية
Lebanon 24
اكتشفوا مرتبة لبنان.. قائمة تكشف متوسط الرواتب في الدول العربية
16:00 | 2025-06-01
01/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير في تسجيلات السيارات الجديدة بفرنسا خلال ايار
Lebanon 24
تراجع كبير في تسجيلات السيارات الجديدة بفرنسا خلال ايار
14:25 | 2025-06-01
01/06/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفض الفائدة يرفع أسعار المنازل في أستراليا
Lebanon 24
خفض الفائدة يرفع أسعار المنازل في أستراليا
13:24 | 2025-06-01
01/06/2025 01:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تحذر من كارثة اقتصادية بعد مضاعفة ترامب الرسوم على الصلب
Lebanon 24
كندا تحذر من كارثة اقتصادية بعد مضاعفة ترامب الرسوم على الصلب
12:23 | 2025-06-01
01/06/2025 12:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تستعد لتوقيع عقود مشروع استثماري ضخم
Lebanon 24
دولة عربية تستعد لتوقيع عقود مشروع استثماري ضخم
09:33 | 2025-06-01
01/06/2025 09:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
00:22 | 2025-06-01
01/06/2025 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
02:15 | 2025-06-01
01/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-06-01
اكتشفوا مرتبة لبنان.. قائمة تكشف متوسط الرواتب في الدول العربية
14:25 | 2025-06-01
تراجع كبير في تسجيلات السيارات الجديدة بفرنسا خلال ايار
13:24 | 2025-06-01
خفض الفائدة يرفع أسعار المنازل في أستراليا
12:23 | 2025-06-01
كندا تحذر من كارثة اقتصادية بعد مضاعفة ترامب الرسوم على الصلب
09:33 | 2025-06-01
دولة عربية تستعد لتوقيع عقود مشروع استثماري ضخم
06:49 | 2025-06-01
أضعف بداية سنوية منذ 2009... كارثة تواجه قطاع صناعة السيارات البريطانية
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 00:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24