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إقتصاد

العراق يدخل عصر "الجباية الإلكترونية" منتصف 2025

Lebanon 24
01-06-2025 | 15:27
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قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن العراق سيدخل عصر الجباية الإلكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي.
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وأضاف صالح، أن هذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأوضح أن "الجباية الإلكترونية من شأنها أيضًا أن تمنح انطباعًا بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعدادًا لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل متسارع"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاسًا للجهد الحكومي الساعي إلى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
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