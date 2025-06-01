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إقتصاد

النفط يرتفع بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج

Lebanon 24
01-06-2025 | 23:12
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في تموز بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق.
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.9% إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.9% يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.09 دولار بارتفاع 1.30 أو 2.14% عقب انخفاضه 0.3% في الجلسة السابقة. وانخفض الخامان بأكثر من 1% على مدى أسبوع.
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